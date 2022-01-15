Врачи рассказали о мерах профилактики рисков, связанных с артериальным давлением

Алексей Фёдоров, кардиолог, заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ имени Бурденко, рассказал о мерах профилактики рисков, связанных с артериальным давлением.

В беседе с Inforeactor он напомнил, что гипотония — это особенность организма, а гипертония — заболевание.

«Оно может развиваться как у людей с нормальным артериальным давлением, так и у людей с пониженным артериальным давлением. С возрастом, всё-таки это болезнь возрастная», — заявил Фёдоров.

Со своей стороны, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев отметил, что к артериальной гипертензии могут привести курение, злоупотребление алкоголем, кофе и тонизирующими напитками.

«Нужно вести здоровый образ жизни, высыпаться и быть подвижным, активным, это даст бодрость духа», — считает Зайцев.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с «Радио 1» дала советы метеочувствительным людям.