В Пермском крае подтвердили 419 случаев коронавируса за сутки

В Пермском крае подтвердили 419 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru.

Общее число заболевших в регионе достигло 165 294.

В «красных зонах» стационаров в тяжёлом состоянии находятся 174 человека, из них 87 подключены к аппаратам ИВЛ.

В целом в России за последние 24 часа выявили 27 179 случаев COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».