В Курской области зарегистрировали 112 случаев коронавируса за сутки

В Курской области зарегистрировали 112 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Курске (62 человека), а также в Железногорске и Глушковском.

Всего в регионе заболел 83 091 житель. На лечении в больницах и стационарах находятся 1016 пациентов.

Вакцинацию прошли 649 626 человек, завершили иммунизацию — 628 845.

Также стало известно, что в Татарстане первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 2 319 085 жителей, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Второй компонент получили 1 866 402 человека. Повторную вакцинацию прошли 150 206 жителей.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».