В Ростовской области выявили 449 случаев коронавируса за сутки

В Ростовской области выявили 449 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

На лечении в больницах находятся 1999 пациентов.

С начала пандемии заболели 199 103 жителя области. Выписаны 180 655 человек.

В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 27 179 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».