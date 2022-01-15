В Ростовской области выявили 449 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
На лечении в больницах находятся 1999 пациентов.
С начала пандемии заболели 199 103 жителя области. Выписаны 180 655 человек.
В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 27 179 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».