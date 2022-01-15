В Омской области подтвердили 242 случая COVID-19 за сутки

В Омской области подтвердили 242 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее число заболевших в регионе достигло 133 838.

По федеральным данным, выписаны 126 108 жителей, в том числе 377 за минувшие 24 часа.

Прививку от COVID-19 сделали 1 044 734 человека, оба компонента вакцины получили 822 617.

В целом в России за последние сутки выявили 27 179 случаев коронавируса, передаёт Newinform.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».