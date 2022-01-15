В Петербурге прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на оперативный штаб.

На лечении в больницах находятся 5444 пациента с пневмонией, около 600 — в реанимационных отделениях.

За последние сутки COVID-19 подтвердился у 3314 жителей города. Выздоровели 2,8 тыс. человек, передаёт агентство «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон» коронавируса.