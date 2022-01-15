В Татарстане зарегистрировали 114 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане зарегистрировали 114 случаев коронавируса за сутки.
В Татарстане зарегистрировали 114 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Всего в республике заболели 44 186 жителей. Вылечились 37 617 человек, в том числе 165 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Оренбургской области выявили 105 случаев COVID-19 за сутки, передаёт RIA56. Выписаны 118 жителей.

Общее число заболевших в регионе достигло 109 372, выздоровевших — 99 139.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

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