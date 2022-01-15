В Удмуртии выявили 132 случая COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 132 случая коронавируса за сутки. Выздоровели 232 жителя.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Больше всего заболевших — в Ижевске (39 человек), а также в Воткинске и Алнашском районе.

Вакцинацию прошли 675 810 жителей региона.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 108 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства. Выписаны 55 человек.

По данным Роспотребнадзора, всего в городе заболели 53 730 жителей, вылечились 50 913.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».