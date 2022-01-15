Диетолог Гинзбург высказался о возможном вреде пельменей и наггетсов

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург высказался о возможном вреде пельменей и наггетсов.
Диетолог Гинзбург высказался о возможном вреде пельменей и наггетсов
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«Есть довольно опасные полуфабрикаты, такие как готовые сырники и наггетсы, которые надо только пожарить. Замороженные сырники очень вредны, потому что в них много некачественных масел и сахара», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, в таких продуктах может быть очень много трансжиров, которые накапливаются в организме и становятся источником воспаления.

Как считает Гинзбург, не стоит часто есть пельмени и покупные блины с мясом, так как такие продукты могут быть сделаны из некачественного фарша, содержать много соли или усилителей вкуса.

«Хорошими полуфабрикатами являются сухофрукты, компотные смеси, зерновые хлопья. Это чрезвычайно полезная вещь, которая должна быть в рационе», — добавил эксперт.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с сайтом «Москва 24» перечислила признаки дефицита магния в организме.

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