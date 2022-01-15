Диетолог Гинзбург рассказал, какие продукты можно есть на ночь

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Врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты можно есть на ночь.
Диетолог Гинзбург рассказал, какие продукты можно есть на ночь
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«Человек не может уснуть голодным. Вернее, может, но это довольно тяжело и неприятно. А главное, среди ночи можно проснуться с повышенным чувством голода. И ещё, когда человек пытается не есть после шести часов вечера, то утром он просыпается страшно голодный и начинает объедаться», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, перед сном нужно быть сытым. Для перекуса на ночь диетолог считает допустимыми мюсли или зерновые хлопья без сахара. Их желательно употреблять с кисломолочными напитками, к примеру, с ряженкой.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, как восполнить дефицит витамина D зимой.

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