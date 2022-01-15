Диетолог Соломатина рассказала, как вернуть форму после праздников

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как вернуть форму после праздников.

В беседе с kp.ru она заявила, что самое главное — не бросаться в крайности и не спешить.

В первую очередь эксперт советует ограничить количество соли в рационе и пить больше воды.

Среди других желательных ограничений — булочки, конфеты, печенье, фастфуд, картофель.

Сладости Соломатина рекомендует оставить в виде фруктов, сухофруктов, ягодных смузи. Также диетолог советует употреблять овощи, не содержащие крахмал, например капусту, огурцы, сельдерей. Из гарниров можно оставить фасоль, чечевицу, гречку.

Питаться Соломатина рекомендует небольшими порциями и часто, до 5—6 раз в день.

Кроме того, не стоит забывать о физической активности, считает эксперт.

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