Диетолог Соломатина рассказала, как вернуть форму после праздников
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В беседе с kp.ru она заявила, что самое главное — не бросаться в крайности и не спешить.
В первую очередь эксперт советует ограничить количество соли в рационе и пить больше воды.
Среди других желательных ограничений — булочки, конфеты, печенье, фастфуд, картофель.
Сладости Соломатина рекомендует оставить в виде фруктов, сухофруктов, ягодных смузи. Также диетолог советует употреблять овощи, не содержащие крахмал, например капусту, огурцы, сельдерей. Из гарниров можно оставить фасоль, чечевицу, гречку.
Питаться Соломатина рекомендует небольшими порциями и часто, до 5—6 раз в день.
Кроме того, не стоит забывать о физической активности, считает эксперт.
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