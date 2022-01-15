На Алтае рассказали о состоянии пострадавших при жёсткой посадке экскурсионного самолёта

Двое пострадавших при жёсткой посадке легкомоторного экскурсионного самолёта на Алтае находятся в реанимации в крайне тяжёлом состоянии, сообщили в краевом Минздраве.

«Пострадавшие находятся в реанимации на ИВЛ в крайне тяжёлом состоянии. Один в сознании, второй в медикаментозной седации (искусственная кома. — RT)», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Ранее стало известно о жёсткой посадке в поле на Алтае легкомоторного самолёта «Аэропракт А-22». Как уточняется, экипаж выполнял экскурсионный полёт.

Инцидент произошёл в селе Старобелокуриха, пострадали два человека.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения.