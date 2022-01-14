В Алтайском крае на аэродроме упал легкомоторный самолёт, пострадали два человека. Инцидент произошёл в селе Старобелокуриха, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

«Сегодня утром на аэродроме села Старобелокуриха Алтайского района произошло авиапроисшествие с участием легкомоторного самолёта. По предварительным данным, есть два пострадавших. На месте работают силы пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Информация уточняется», — сказали в пресс-службе ведомства.

Как сообщает источник Интерфакса, речь идёт о самолёте «Аэропракт А-22», который «жёстко сел в поле».

По словам собеседника агентства, возгорания удалось избежать, пострадавших направили в медучреждение.