В Алтайском крае на аэродроме упал легкомоторный самолёт

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В Алтайском крае на аэродроме упал легкомоторный самолёт, пострадали два человека. Инцидент произошёл в селе Старобелокуриха, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

«Сегодня утром на аэродроме села Старобелокуриха Алтайского района произошло авиапроисшествие с участием легкомоторного самолёта. По предварительным данным, есть два пострадавших. На месте работают силы пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Информация уточняется», — сказали в пресс-службе ведомства.

Как сообщает источник Интерфакса, речь идёт о самолёте «Аэропракт А-22», который «жёстко сел в поле».

По словам собеседника агентства, возгорания удалось избежать, пострадавших направили в медучреждение.

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