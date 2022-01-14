Пострадавшие при жёсткой посадке самолёта на Алтае находятся в состоянии средней тяжести

Пострадавшие в результате жёсткой посадки самолёта на Алтае находятся в состоянии средней тяжести, заявили в региональном управлении МЧС России. Как уточняется, экипаж выполнял экскурсионный полёт.

«Сегодня в 06:10 местного времени поступило сообщение о жёсткой посадке легкомоторного самолёта, совершавшего экскурсионный полёт в районе аэропорта близ села Старобелокуриха», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Ранее стало известно о жёсткой посадке в поле на Алтае легкомоторного самолёта «Аэропракт А-22».

Инцидент произошёл в селе Старобелокуриха, пострадали два человека. Оба были госпитализированы.