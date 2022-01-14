Пострадавшие при жёсткой посадке самолёта на Алтае находятся в состоянии средней тяжести
- РИА Новости
«Сегодня в 06:10 местного времени поступило сообщение о жёсткой посадке легкомоторного самолёта, совершавшего экскурсионный полёт в районе аэропорта близ села Старобелокуриха», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Ранее стало известно о жёсткой посадке в поле на Алтае легкомоторного самолёта «Аэропракт А-22».
Инцидент произошёл в селе Старобелокуриха, пострадали два человека. Оба были госпитализированы.