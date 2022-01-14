СК возбудил уголовное дело после жёсткой посадки самолёта на Алтае

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта на Алтае.

«По факту авиационного происшествия, произошедшего с легкомоторным самолётом «Аэропракт-22», возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК России», — говорится в сообщении ведомства.

Предварительно установлено, произошла аварийная посадка легкомоторного самолёта, на борту находились командир, который является собственником самолёта, и один пассажир.

Ранее стало известно о жёсткой посадке в поле на Алтае легкомоторного самолёта «Аэропракт А-22». Как уточняется, экипаж выполнял экскурсионный полёт.

Инцидент произошёл в селе Старобелокуриха, пострадали два человека. Оба были госпитализированы и находятся в состоянии средней тяжести.