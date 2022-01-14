СК возбудил уголовное дело после жёсткой посадки самолёта на Алтае

Короткая ссылка
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта на Алтае.
СК возбудил уголовное дело после жёсткой посадки самолёта на Алтае
  • © СК РФ

«По факту авиационного происшествия, произошедшего с легкомоторным самолётом «Аэропракт-22», возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК России», — говорится в сообщении ведомства.

Предварительно установлено, произошла аварийная посадка легкомоторного самолёта, на борту находились командир, который является собственником самолёта, и один пассажир.

Ранее стало известно о жёсткой посадке в поле на Алтае легкомоторного самолёта «Аэропракт А-22». Как уточняется, экипаж выполнял экскурсионный полёт.

Инцидент произошёл в селе Старобелокуриха, пострадали два человека. Оба были госпитализированы и находятся в состоянии средней тяжести.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить