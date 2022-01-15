Финансист Финогенова рассказала, кто имеет право на досрочный выход на пенсию

Для досрочного выхода на пенсию есть целый ряд оснований, в том числе длительный стаж работы. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Финогенова отметила, что россияне досрочно выходят на пенсию при выслуге лет — продолжительном стаже работы.

По её словам, для мужчин он должен составлять не менее 42 лет, а для женщин — не менее 37 лет.

Финансист добавила, что работа на вредном производстве, а также в условиях Крайнего Севера также позволяет получать выплаты досрочно.

Как уточнила Финогенова, на досрочные выплаты также могут претендовать многодетные женщины с не менее 15 годами страхового стажа, родители и опекуны детей-инвалидов, а также учителя и медицинские работники.

С 1 января 2022 года уволенные из-за сокращений на работе россияне также смогут выйти на пенсию досрочно.

Ранее заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала об особенностях учёта трудового стажа в России при начислении пенсий.

Правительство России расширило возможности досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, лётчиков, пожарных, спасателей и ряда других категорий работников.