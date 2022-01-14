Диетолог Круглова дала советы по выбору пельменей

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова дала советы по выбору пельменей.

В беседе с радио Sputnik она заявила, что лучше всего выбирать продукцию из белого мяса птицы или говядины.

«Плюс на предприятиях в пельмени часто добавляют много специй и соли, что повышает вкусовую привлекательность продукта, и есть риск того, что человек переест, съест больше пельменей, чем ему нужно», — отметила она.

По её словам, лучше готовить пельмени самим, поскольку в таком случае можно контролировать количество жира, специй и соли.

«Также мы можем часть муки заменить на цельнозерновую, которая содержит пищевые волокна, богата витаминами группы B и магнием. Это предпочтительнее, чем мука высшего сорта в покупных пельменях», — пояснила Круглова.

Кроме того, диетолог посоветовала совмещать пельмени с овощными блюдами — к примеру, с овощной нарезкой или салатом.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, как восполнить дефицит витамина D зимой.