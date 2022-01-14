Педиатр Тысячная рассказала, как штамм «омикрон» проявляется у детей

Педиатр Европейского медицинского центра Елена Тысячная рассказала, как штамм коронавируса «омикрон» проявляется у детей.

В беседе с «Российской газетой» она сообщила, что дыхание у заболевших свистящее, шумное, а выдох удлинённый. Могут появиться и приступы удушья. Нередко развивается малопродуктивный кашель, когда плохо отходит мокрота.

При выраженной бронхиальной обструкции может возникнуть шумный выдох, повыситься частота дыхания. Температура обычно высокая, 38—38,5 градуса, однако показатели редко поднимаются до критических значений.

По словам врача, ранее такие симптомы не наблюдались.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».