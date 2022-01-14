Педиатр Тысячная рассказала, как штамм «омикрон» проявляется у детей

Короткая ссылка
Педиатр Европейского медицинского центра Елена Тысячная рассказала, как штамм коронавируса «омикрон» проявляется у детей.
Педиатр Тысячная рассказала, как штамм «омикрон» проявляется у детей
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Российской газетой» она сообщила, что дыхание у заболевших свистящее, шумное, а выдох удлинённый. Могут появиться и приступы удушья. Нередко развивается малопродуктивный кашель, когда плохо отходит мокрота.

При выраженной бронхиальной обструкции может возникнуть шумный выдох, повыситься частота дыхания. Температура обычно высокая, 38—38,5 градуса, однако показатели редко поднимаются до критических значений.

По словам врача, ранее такие симптомы не наблюдались.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить