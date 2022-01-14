В Иркутской области выявили 311 случаев COVID-19 за сутки
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- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб.
Общее число заболевших в области достигло 161 206. На госпитализации находятся 1924 пациента.
Вылечились 150 686 жителей региона, включая 316 за минувшие 24 часа.
Наряду с этим стало известно о ходе вакцинации от COVID-19 в Краснодарском крае, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
В общей сложности прививку сделали более 2,8 млн жителей. План по вакцинации выполнили Кавказский, Апшеронский, Динской, Курганинский и Калининский районы.
Практически выполнили план Крыловской, Успенский и Темрюкский районы.
Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, почему нужна повторная вакцинация от COVID-19.