В Иркутской области выявили 311 случаев COVID-19 за сутки

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В Иркутской области выявили 311 случаев коронавируса за сутки.
В Иркутской области выявили 311 случаев COVID-19 за сутки
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших в области достигло 161 206. На госпитализации находятся 1924 пациента.

Вылечились 150 686 жителей региона, включая 316 за минувшие 24 часа.

Наряду с этим стало известно о ходе вакцинации от COVID-19 в Краснодарском крае, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

В общей сложности прививку сделали более 2,8 млн жителей. План по вакцинации выполнили Кавказский, Апшеронский, Динской, Курганинский и Калининский районы.

Практически выполнили план Крыловской, Успенский и Темрюкский районы.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, почему нужна повторная вакцинация от COVID-19.

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