В Красноярском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
Общее число заболевших в регионе достигло 176 844. Выздоровели 161 874 жителя, в том числе 259 за минувшие 24 часа.
«Под медицинское наблюдение взяты 1017 контактных человек. Проведено тестов на коронавирус всего 4 677 317, из них за последние сутки — 7983», — рассказали в краевом управлении Роспотребнадзора.
В целом за сутки в России выявили 23 820 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».
Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, почему нужна повторная вакцинация от COVID-19.