В Кировской области подтвердили 189 случаев коронавируса за сутки

В Кировской области подтвердили 189 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб. Дома лечатся 2497 пациентов, в стационарных условиях — ещё 1332.

Выписаны из больниц за последние 24 часа 106 человек.

Тем временем в Ямало-Ненецком автономном округе пока не выявили ни одного подтверждённого случая заболевания штаммом «омикрон», передаёт «Ямал-Медиа» со ссылкой на местное управление Роспотребнадзора.

Как отмечается, в округе продолжают действовать ограничительные меры.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, почему нужна повторная вакцинация от COVID-19.