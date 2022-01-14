В Кировской области подтвердили 189 случаев коронавируса за сутки
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- РИА Новости
Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб. Дома лечатся 2497 пациентов, в стационарных условиях — ещё 1332.
Выписаны из больниц за последние 24 часа 106 человек.
Тем временем в Ямало-Ненецком автономном округе пока не выявили ни одного подтверждённого случая заболевания штаммом «омикрон», передаёт «Ямал-Медиа» со ссылкой на местное управление Роспотребнадзора.
Как отмечается, в округе продолжают действовать ограничительные меры.
Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, почему нужна повторная вакцинация от COVID-19.