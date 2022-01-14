В Омской области зарегистрировали 221 случай коронавируса за сутки

В Омской области зарегистрировали 221 случай коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Общее число заболевших в области составляет 133 596.

Первую прививку от COVID-19 сделали 1 041 889 жителей области, оба компонента вакцины получили 820 906 человек.

Также стало известно, что в Крыму выявили 110 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на данные республиканского Минздрава.

Всего в регионе за время пандемии заболели 128 019 человек. Из больниц выписали 119 421 жителя, включая 119 за последние сутки.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, почему нужна повторная вакцинация от COVID-19.