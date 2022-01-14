В Нижегородской области выявили 743 случая коронавируса за сутки

В Нижегородской области выявили 743 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 235 274 жителя, вылечились 222 125 человек, в том числе 974 — за минувшие 24 часа.

В целом в России за последние сутки зарегистрировали 23 820 случаев коронавируса, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, почему нужна повторная вакцинация от COVID-19.