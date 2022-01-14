Лидерами по коллективному иммунитету к коронавирусу стали Чукотка и Белгородская область

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Самые высокие показатели по коллективному иммунитету в России зафиксированы на Чукотке и в Белгородской области, заявил замминистра здравоохранения России Олег Гриднев.
Лидерами по коллективному иммунитету к коронавирусу стали Чукотка и Белгородская область
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

«Лидеры у нас — это Чукотка, почти 100%, и Белгородская область — там уже за 90%», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

По мнению эксперта, может быть большая нагрузка на медицинскую систему, но всё будет продолжаться не так долго.

Директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что число прививаемых в сутки в России граждан должно быть в десять раз больше, чем сейчас.

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