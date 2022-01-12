Гинцбург заявил о необходимости прививать в России в день 500 — 700 тысяч человек
- Legion-Media
«В день 500—600—700 тыс. человек в России должно вакцинироваться», — приводит Интерфакс слова Гинцбурга.
По мнению учёного, такое наращивание количества прививок нужно для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета.
Он также отметил, что тем, у кого прошло шесть месяцев с момента вакцинации, следует ревакцинироваться.
Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России в январе вполне вероятен из-за штамма «омикрон».
Кирилл Маслиев, кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», заявил о непредсказуемом будущем пандемии.