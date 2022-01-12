Гинцбург заявил о необходимости прививать в России в день 500 — 700 тысяч человек

Директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что число прививаемых в сутки в России граждан должно быть в десять раз больше, чем сейчас.

«В день 500—600—700 тыс. человек в России должно вакцинироваться», — приводит Интерфакс слова Гинцбурга.

По мнению учёного, такое наращивание количества прививок нужно для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета.

Он также отметил, что тем, у кого прошло шесть месяцев с момента вакцинации, следует ревакцинироваться.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России в январе вполне вероятен из-за штамма «омикрон».

Кирилл Маслиев, кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», заявил о непредсказуемом будущем пандемии.