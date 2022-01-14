В Удмуртии подтвердили 92 случая COVID-19 за сутки

В Удмуртии подтвердили 92 случая коронавируса за сутки, из больниц при этом выписали 185 жителей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Больше всего заболевших — в Ижевске (37 человек), а также в Глазове и Шарканском районе.

Вакцинацию в республике прошли 675 234 жителя.

Также стало известно, что в Кемеровской области зарегистрировали 212 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в области заболели 88 782 человека, вылечились 80 883.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, почему нужна повторная вакцинация от COVID-19.