В Удмуртии подтвердили 92 случая COVID-19 за сутки

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В Удмуртии подтвердили 92 случая коронавируса за сутки, из больниц при этом выписали 185 жителей.
В Удмуртии подтвердили 92 случая COVID-19 за сутки
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Больше всего заболевших — в Ижевске (37 человек), а также в Глазове и Шарканском районе.

Вакцинацию в республике прошли 675 234 жителя.

Также стало известно, что в Кемеровской области зарегистрировали 212 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в области заболели 88 782 человека, вылечились 80 883.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, почему нужна повторная вакцинация от COVID-19.

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