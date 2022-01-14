В Оренбургской области зарегистрировали 100 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Общее число заболевших в области достигло 109 267. Из больниц выписан 99 021 житель, в том числе 103 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Пермском крае выявили 358 случаев COVID-19 за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный штаб.
Всего в крае за время пандемии заболели 164 875 человек.
Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, почему нужна повторная вакцинация от COVID-19.