В Оренбургской области зарегистрировали 100 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области зарегистрировали 100 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в области достигло 109 267. Из больниц выписан 99 021 житель, в том числе 103 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Пермском крае выявили 358 случаев COVID-19 за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный штаб.

Всего в крае за время пандемии заболели 164 875 человек.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, почему нужна повторная вакцинация от COVID-19.