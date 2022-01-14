В Татарстане выявили 114 случаев COVID-19 за сутки
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на заместителя главы управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонину.
С начала пандемии в регионе заболели 44 072 жителя. Под наблюдением остаются 7718 человек.
Прирост случаев COVID-19 составил 8%.
«Это было ожидаемо», — сказала Авдонина.
Наряду с этим стало известно, что в Пермском крае разрабатывают план по развёртыванию дополнительных 7500 мест для пациентов с коронавирусом, передаёт ФАН со ссылкой на региональный Минздрав.
На данный момент в крае развёрнуто 2343 койки.
Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, почему нужна повторная вакцинация от COVID-19.