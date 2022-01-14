В Татарстане выявили 114 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане выявили 114 случаев коронавируса за сутки.
В Татарстане выявили 114 случаев COVID-19 за сутки
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на заместителя главы управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонину.

С начала пандемии в регионе заболели 44 072 жителя. Под наблюдением остаются 7718 человек.

Прирост случаев COVID-19 составил 8%.

«Это было ожидаемо», — сказала Авдонина.

Наряду с этим стало известно, что в Пермском крае разрабатывают план по развёртыванию дополнительных 7500 мест для пациентов с коронавирусом, передаёт ФАН со ссылкой на региональный Минздрав.

На данный момент в крае развёрнуто 2343 койки.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, почему нужна повторная вакцинация от COVID-19.

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