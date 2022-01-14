Депутат Шхагошев объяснил решение отложить законопроект о QR-кодах для доработки

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT прокомментировал предложение правительства и партии «Единая Россия» отложить законопроект о QR-кодах для доработки.

«На самом деле это результат глобального народного обсуждения. Тесное взаимодействие общества, Государственной думы, партии и правительства позволили принять именно такое решение, оно непосредственно связано с эпидемиологической ситуацией, которая мониторится каждый день и каждый час в режиме онлайн», — рассказал Шхагошев.

По его словам, всё это «сыграло главную роль при принятии такого решения, как сегодня».

Депутат также отметил, что это «достаточно тонкий вопрос, который требует отточенности».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что правительство и партия «Единая Россия» предложили отложить законопроект о QR-кодах для доработки.