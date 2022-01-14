Спикер Госдумы Володин: законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения

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Законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он пояснил, что правительство и партия «Единая Россия» предложили отложить законопроект о QR-кодах для доработки.
Спикер Госдумы Володин: законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Этот вопрос обсудим в понедельник на совете Государственной думы.
Уверен, депутаты поддержат это решение. Законопроект требует доработки, хочу сказать слова благодарности представителям правительства, что они понимают это», — написал Володин в Telegram.

Как ранее сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, в условиях высокой неопределённости развития эпидемиологической ситуации правительство решило отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении.

Кабмин внесёт поправки к законопроекту.

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