Спикер Госдумы Володин: законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения

Законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он пояснил, что правительство и партия «Единая Россия» предложили отложить законопроект о QR-кодах для доработки.

«Этот вопрос обсудим в понедельник на совете Государственной думы.

Уверен, депутаты поддержат это решение. Законопроект требует доработки, хочу сказать слова благодарности представителям правительства, что они понимают это», — написал Володин в Telegram.

Как ранее сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, в условиях высокой неопределённости развития эпидемиологической ситуации правительство решило отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении.

Кабмин внесёт поправки к законопроекту.