В Удмуртии рассказали о готовности к возможному приходу штамма «омикрон»

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Система здравоохранения Удмуртии готова к возможному приходу штамма «омикрон», заявили в пресс-службе республиканского Минздрава.
В Удмуртии рассказали о готовности к возможному приходу штамма «омикрон»
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Об этом сообщает izh.kp.ru.

«На сегодняшний день ситуация с коронавирусной инфекцией у нас в регионе стабильная», — заявила замминистра Марина Петренко.

По её словам, девять медорганизаций продолжают оставаться перепрофилированными под оказание помощи пациентам с COVID-19.

Свободный коечный фонд находится на уровне 40%.

«Мы пока не уменьшаем и не увеличиваем его, наблюдаем за ситуацией», — отметила Петренко.

Также стало известно, что в Ульяновской области повторную прививку от коронавируса можно сделать в мобильных пунктах вакцинации, передаёт mosaica.ru со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

В столице региона такие пункты открыты, в частности, в торговом центре «Альянс» на улице Рябикова и в многофункциональном центре на улице Гончарова.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

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