Воробьёв заявил о возможности введения мер в Подмосковье при ухудшении ситуации с COVID-19

Власти Подмосковья готовы ввести ограничительные меры из-за распространения коронавируса при осложнении эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 1».

«Если на то будут основания, конечно, ограничения (будут вводиться. — RT). Всё, что связано с режимом в транспорте. Это уже всем хорошо известные мероприятия. Если будет такая угроза, то, безусловно, мы будем реагировать. Сидеть сложа руки мы точно не будем», — цитирует Воробьёва РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал регионам увеличить объёмы тестирования на коронавирус.

Российский президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что у России есть несколько недель для подготовки к новому витку заболеваемости коронавирусом.