Регионам России рекомендовано увеличить объёмы тестирования на коронавирус

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Премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал регионам вместе с Минздравом подготовиться к оказанию медицинской помощи на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса, а также увеличить объёмы тестирования населения.
Регионам России рекомендовано увеличить объёмы тестирования на коронавирус
  • РИА Новости

«Регионам вместе с Минздравом рекомендовано подготовиться к оказанию медицинской помощи в условиях распространения нового штамма коронавируса и увеличить объёмы тестирования населения», — говорится в сообщении правительства.

Ранее российский президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что у России есть несколько недель для подготовки к новому витку заболеваемости коронавирусом.

Профессор вирусологии центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».

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