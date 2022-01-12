Путин: у России есть пара недель для подготовки к новому удару пандемии коронавируса

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Российский президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что у России есть несколько недель для подготовки к новому витку заболеваемости коронавирусом.
Путин: у России есть пара недель для подготовки к новому удару пандемии коронавируса
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RT ведёт трансляцию с заседания.

«Для того, чтобы эффективно работать, нужна мобилизация учреждений разного рода: федеральных, региональных, местных, отраслевых. Нужно со всеми проработать и быть готовыми к возможному удару этого вируса на новом его витке. Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель, чтобы подготовиться», — заявил Путин.

Он также напомнил о необходимости наращивать темпы вакцинации от COVID-19.

Путин также назвал сложной ситуацию с коронавирусом в России.

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