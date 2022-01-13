Врач Водовозов рассказал об особенностях штамма «омикрон»

Врач-терапевт высшей квалификационной категории, научно-медицинский эксперт Алексей Водовозов рассказал об особенностях штамма «омикрон».

«Омикрон» коварен тем, что пробивает защиту и переболевших, и привитых. Вакцинированные заболевают реже, но тем не менее тоже вовлекаются в процесс», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, ещё один момент — это изменение клинической картины, которое началось с «дельты» и продолжилось с «омикроном».

«Его довольно сложно распознать. Раньше как было? Пропал нюх — надо бежать в лабораторию либо вызывать врача, изолироваться. А сейчас это может быть просто насморк или першение в горле. До кашля дело может даже не дойти», — цитирует эксперта сайт kp.ru.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».