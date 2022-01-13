Диетолог Голушко дала рекомендации по питанию при снижении веса

Короткая ссылка
Врач-диетолог, нутрициолог, эксперт NL International Наталья Голушко дала рекомендации по питанию при снижении веса.
Диетолог Голушко дала рекомендации по питанию при снижении веса
  • Gettyimages.ru

В беседе с Pravda.Ru она выразила мнение, что чем больше в рационе будет белковой пищи, тем сброс веса будет проходить динамичнее, а в качестве источника углеводов лучше переключиться в том числе на овощи и зелень.

Желательно полностью исключить рафинированные углеводы, например хлеб, макароны, конфеты, печенье.

«Хороши и аэробные, и анаэробные нагрузки. Отлично справляется с этой задачей интервальная нагрузка и даёт хороший выброс адреналина, который заставляет организм терять вес. Чередуйте с силовыми занятиями для повышения активности и сжигания жира», — советует Голушко.

Она также напомнила о важности питьевого режима.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, как восполнить дефицит витамина D зимой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить