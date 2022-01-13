Диетолог Голушко дала рекомендации по питанию при снижении веса
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В беседе с Pravda.Ru она выразила мнение, что чем больше в рационе будет белковой пищи, тем сброс веса будет проходить динамичнее, а в качестве источника углеводов лучше переключиться в том числе на овощи и зелень.
Желательно полностью исключить рафинированные углеводы, например хлеб, макароны, конфеты, печенье.
«Хороши и аэробные, и анаэробные нагрузки. Отлично справляется с этой задачей интервальная нагрузка и даёт хороший выброс адреналина, который заставляет организм терять вес. Чередуйте с силовыми занятиями для повышения активности и сжигания жира», — советует Голушко.
Она также напомнила о важности питьевого режима.
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