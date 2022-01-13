Диетолог Соломатина перечислила вредные для детей продукты

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила вредные для детского организма продукты питания.

«Во-первых, это неправильно обработанные продукты. Во-вторых, специи, продукты, в которые входит алкоголь, продукты, в которые входят трансжиры, их могут добавлять в печенье или выпечку, продукты с большим содержанием соли — различные маринады, копчёности, шпроты, колбаса, бекон, обработанное мясо», — рассказала Соломатина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Также детям не подходят продукты с красителями и консервантами, добавила специалист.

Она также посоветовала исключить из детского рациона сладкую воду, газировку и горький шоколад.

Заменить вредные сладости можно пастилой, зефиром, фруктами и ягодами, заключила Соломатина.

Ранее врач Зяблицкий в беседе с НСН рассказал, с какого возраста детям можно давать шоколад.