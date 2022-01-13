В Ставропольском крае выявили первые случаи «омикрона»
- AP
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора региона Владимира Владимирова.
Отмечается, что все случаи под контролем медиков. Глава региона призвал вакцинироваться против COVID-19 и соблюдать меры профилактики.
Также стало известно, что в Севастополе за последние 24 часа выявили 89 случаев коронавируса, передаёт ИА SevastopolMedia. Из больниц выписаны 90 жителей.
Всего в городе заболели 53 437 человек.
Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».