В Омской области подтвердили 215 случаев коронавируса за сутки
- AP
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.
Всего в области за время пандемии заболели 133 375 жителей. Из больниц выписаны 125 343 человека, включая 499 за минувшие 24 часа.
Вакцинировались 1 037 886 жителей, завершили иммунизацию 818 383.
В целом в России за сутки выявили 21 155 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».
Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».