В Омской области подтвердили 215 случаев коронавируса за сутки

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В Омской области подтвердили 215 случаев коронавируса за последние сутки.
В Омской области подтвердили 215 случаев коронавируса за сутки
  • AP

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего в области за время пандемии заболели 133 375 жителей. Из больниц выписаны 125 343 человека, включая 499 за минувшие 24 часа.

Вакцинировались 1 037 886 жителей, завершили иммунизацию 818 383.

В целом в России за сутки выявили 21 155 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

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