В Кировской области зарегистрировали 198 случаев коронавируса за сутки

В Кировской области зарегистрировали 198 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Отмечается, что на лечении в домашних условиях находятся 2434 пациента, в больницах — 1318.

Выписаны за минувшие 24 часа 111 человек.

Наряду с этим стало известно, что в Татарстане вакцинацию от COVID-19 прошли 2 306 478 жителей, передаёт «Реальное время» со ссылкой на республиканский Минздрав.

Завершил иммунизацию 1 866 321 человек.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».