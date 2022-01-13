В Татарстане подтвердили 107 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане подтвердили 107 случаев коронавируса за сутки.
В Татарстане подтвердили 107 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на республиканский оперативный штаб.

С начала пандемии в Татарстане заболели 43 958 жителей. Из больниц выписаны 37 355 человек, включая 131 за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе выявили 64 случая COVID-19 за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на региональные власти.

«Из них 58 — в муниципальных образованиях и шесть — на месторождениях», — отмечается в сообщении.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

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