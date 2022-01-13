В Оренбургской области зарегистрировали 86 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 109 167. Из больниц выписаны 98 918 жителей, в том числе 109 — за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Челябинской области выявили 222 случая COVID-19 за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный штаб.
Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».