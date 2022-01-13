В Удмуртии выявили 79 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 79 случаев коронавируса за сутки.
В Удмуртии выявили 79 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Больше всего заболевших — в Ижевске (30 человек), а также в Глазове и Алнашском районе.

Отмечается, что вакцинацию прошли 674 300 жителей.

В то же время в пресс-службе Минздрава Удмуртии отметили, что врачи готовы к появлению в регионе штамма «омикрон». Так, в республике сформирован достаточный запас лекарств и коечного фонда, передаёт интернет-издание «Сусанин».

«За праздники было выявлено всего 405 случаев. Сейчас ежедневно выявляется от 50 до 70 пациентов с коронавирусом, притом что темпы тестирования сохраняются на уровне 300—400 тестов на 100 тыс. населения», — заявила замминистра здравоохранения республики Марина Петренко.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

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