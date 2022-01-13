Проценко заявил о высокой скорости распространения нового штамма коронавируса «омикрон»

Скорость распространения нового штамма коронавируса «омикрон» намного выше, чем у других вариантов инфекции. Об этом заявил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, пациенты с «омикроном» болеют не так тяжело, как при предыдущих вспышках инфекции.

«Но это не значит, что нам надо расслабляться, потому что индекс контагиозности и скорость распространения «омикрона» гораздо выше, нежели у «дельты», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству здравоохранения оценить готовность к развёртыванию дополнительного коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией.