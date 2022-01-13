Мишустин поручил Минздраву оценить готовность к резерву коек для больных COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба правительства, поручение должно быть исполнено до 14 января.
«Минздраву до 14 января предстоит оценить готовность медицинских организаций к развёртыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с коронавирусом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что до 14 января министерство также должно подготовить для сотрудников кол-центров памятку по работе с обращениями людей, у которых подтверждён коронавирус и которые проходят лечение дома.
Мишустин рекомендовал регионам вместе с Минздравом подготовиться к оказанию медицинской помощи на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса, а также увеличить объёмы тестирования населения.