Профессор Щербаков назвал причины уменьшения числа работников моложе 30 лет в России

Доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков в беседе с RT прокомментировал данные о том, что за год число работников моложе 30 лет в России уменьшилось на 460,5 тыс. человек.

По его мнению, сокращение работающей молодёжи может быть связано с демографическим кризисом, который «испытывают в стране начиная с 1990-х годов».

Комментируя данные о том, что общее количество работающих россиян всех возрастов за тот же период увеличилось на 1,84 млн, эксперт предположил, что это связано с тем, что стали учитывать иностранную рабочую силу.

«Ну и то, что увеличили возраст выхода на пенсию, поэтому пенсионерами люди стали становиться позже», — рассказал Щербаков.

Ранее, как сообщал РБК, с сентября 2020-го по сентябрь 2021 года число работающих граждан России от 20 до 29 лет сократилось на 460,5 тыс. человек.

Отмечается, что это самая работоспособная категория молодёжи.

В декабре 2021 года на большой пресс-конференции российский лидер Владимир Путин заявил, что из-за демографических проблем в России не хватает рабочих рук.