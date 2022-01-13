Бастрыкин предложил вернуть контроль за оружием из Росгвардии в МВД
«В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов», — цитирует РИА Новости Бастрыкина.
По его словам, СК выступил с данной инициативой в свете ряда резонансных происшествий.
В мае 2021 года президент России Владимир Путин предложил серьёзно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом.
Также сообщалось, что директор Росгвардии Виктор Золотов считает необходимым возврат к возрастному цензу в 21 год для получения разрешения на оружие.