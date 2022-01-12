Диетолог Соломатина назвала признаки дефицита магния в организме

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила признаки дефицита магния в организме.

«Из-за недостатка магния у человека может быть бессонница, потому что всё тело в напряжении — и заснуть невозможно. Часто бывает, что человек вздрагивает и тут же просыпается. Может быть и синдром беспокойных ног», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, о нехватке магния может свидетельствовать и невозможность сосредоточиться, постоянное перескакивание мыслей, раздражительность, беспокойство.

Иногда может наблюдаться тахикардия, отметила Соломатина. Кроме того, дефицит магния может влиять на состояние зубов, кожи, волос.

Диетолог советует есть зелёные овощи, орехи, семечки, тёмный шоколад, какао без молока.

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