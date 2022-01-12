Невролог Мартынов рассказал о возможных последствиях COVID-19

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Главный внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов рассказал о возможных последствиях COVID-19.
Невролог Мартынов рассказал о возможных последствиях COVID-19
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«В мае 2020 года на основании данных по Нью-Йорку было показано, что церебральные инсульты на фоне коронавирусной инфекции возникают в восемь раз чаще, чем церебральные инсульты на фоне гриппа. Такая большая разница», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, из-за воздействия COVID-19 также могут развиться различные инфекционно-воспалительные осложнения.

Как отметил Мартынов, даже после выздоровления у пациента могут остаться неврологические проблемы.

«Длительный период слабости. У человека снижается работоспособность. Могут быть изменения сна. Иногда отмечается нарушение внимания, ухудшение памяти», — сообщил он.

Невролог добавил, что защититься от заболевания прежде всего помогает вакцинация.

«А если человек уже заболел, то, конечно, надо выполнять те назначения врачей, которые у него имеются», — заключил он.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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