В Тамбовской области подтвердили 166 случаев коронавируса за сутки

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В Тамбовской области подтвердили 166 случаев коронавируса за последние сутки.
В Тамбовской области подтвердили 166 случаев коронавируса за сутки
  • AP

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Всего в регионе заболели 63 189 жителей. Вылечились 58 220 человек.

На госпитализации находятся 613 пациентов, на карантине на дому — 2716.

Также стало известно, что в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 2 301 976 жителей, передаёт «Реальное время» со ссылкой на республиканский Минздрав.

Завершили иммунизацию 1 863 587 человек, ревакцинировались 141 978.

Ранее врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко во время выступления на пресс-конференции в медиацентре «Патриот» назвал пандемию проверкой систем здравоохранения во всём мире.

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